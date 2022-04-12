У Рахунковій палаті РФ визнали, що ВВП Росії цього року впаде на понад 10%

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що в офіційному прогнозі зниження ВВП Росії становитиме понад 10%.

Про це пише "Комерсант".

За його словами, Мінфін та Мінекономрозвитку РФ уточнюють прогноз щодо ВВП Росії на 2022 рік.

"Наразі Мінфін та Мінекономрозвитку оцінюють зниження ВВП цього року. Безумовно, знижуватиметься. За офіційним прогнозом, буде понад 10% зниження", - сказав Кудрін.

Він додав, що зниження ВВП вплине на бюджети Росії, на доходи бюджетів, виконання тих законів про бюджет, які прийняті всіма суб'єктами РФ.

Федеральний бюджет надаватиме необхідну допомогу регіонам, заявив Кудрін.

Мінфін РФ, за його словами, уже проводить перерозподіл видатків усередині бюджету. "Цього року нам доведеться більше працювати, у тому числі моніторити ці питання", - сказав він.

Нагадаємо:

ВВП Росії за підсумками року може скоротитися на 11,2%, вважають аналітики Світового банку. Причиною тому вони називають суттєві наслідки введених проти РФ санкцій, зокрема скорочення внутрішнього попиту.

За оцінкою Світового банку, річна інфляція в Росії зросте з 9% у 2021 році до 22% у 2022 році і залишиться значно вищою за цільовий показник центрального банку.

На падіння ВВП поточного року аналітики очікують і в Білорусі – на 6,5%. На думку Світового банку, 2023 року білоруська економіка зросте на 1,5%, роком пізніше – на 1,6%.

Економічна правда