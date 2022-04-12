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Енергокомпанія Uniper не укладатиме нових довгострокових контрактів на поставку газу із РФ

Вівторок, 12 квітня 2022, 14:58 - Олексій Павлиш

Німецька енергетична компанія Uniper не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з Росії. Також компанія не укладатиме нових довгострокових контрактів на постачання природного газу.

Про це йдеться у звіті компанії за 2021 рік.

"Геополітична ситуація в Європі різко змінилася. 24 лютого 2022 року Росія почала вторгнення в Україну. Uniper засуджує вторгнення Росії в Україну. Цією війною Росія порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН", - йдеться у заяві.

У Uniper додали, що не робитимуть жодних нових інвестицій у Росії.

"Uniper вирішила не продовжувати свої контракти на постачання вугілля з Росії після 2022 року. Uniper вже закуповує кам'яне вугілля в різних регіонах світу і реалізує перехідну стратегію диверсифікації вугілля",- зазначили в компанії.

Чинний контракт на вугілля розрахований до кінця 2022 року.

У Uniper також не укладатимуть із Росією нових довгострокових контрактів на постачання природного газу.

Економічна правда

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компанії вугілля Німеччина Росія
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