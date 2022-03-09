Банки в РФ почали відкривати депозити в юанях на тлі валютних обмежень Центробанку

Російський банк ВТБ запустив валютний депозит у китайських юанях на тлі заборони Центробанку РФ видавати росіянам більше 10 тис доларів з депозитів та рахунків.

Про це пише РБК.

Ставка - 8% річних, термін розмщення - до пів року, можна відкрити з 9 березня.

"У мобільному додатку ВТБ вклад можна відкрити на суму від 100 юанів (приблизно 1149 рублів за курсом ЦП на 9 березня), у відділенні - від 500 юанів (близько 5745 рублів за курсом ЦБ)", - йдеться у повідомленні.

На думку ВТБ, депозит у юанях стане "максимально вигідною альтернативою" депозитам в інших іноземних валютах, дозволить вкладникам диверсифікувати свій портфель.

Банк потрапив під санкції США.

Крім того, можливість відкривати розрахункові рахунки та вклади в юанях для масового роздрібного сегменту проробляють Альфа-банк (поки рахунки в юанях доступні лише клієнтам з великим приватним капіталом), МКБ (зараз у юанях можуть відкривати рахунки корпоративні клієнти), банк "Дом.РФ ", МТС-банк (відкривають рахунки для клієнтів, які займаються ЗЕД), "Уралсіб", банк "Зеніт", пише "Комерсант".

Нагадаємо:

Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч.

Країна-агресор на тлі жорстких економічних санкцій почала запроваджувати обмеження на імпорт та експорт продукції.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями усі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

Країни ЄС, Британія та США раніше наклали санкції проти Центрального банку РФ та Міністерства фінансів Росії, що фактично блокує валютні резерви агресора та унеможливлює валютні інтервенції для підтримки курсу рубля.