Росія обмежує імпорт-експорт з країни

Країна-агресор на тлі жорстких економічних санкцій почала запроваджувати обмеження на імпорт та експорт продукції.

Про це йдеться в указі президента РФ Владіміра Путіна.

Країна запровадила повну заборону на торгівлю певним переліком продукції – як щодо імпорту, так і щодо експорту. Окремо буде розроблено перелік продукції, на торгівлю якою будуть накладені обмеження.

Ці норми діятимуть до кінця року, а що саме Росія хоче заборонити вивозити та ввозити уряд агресора визначить протягом двох днів. Заборона не стосуватиметься товарів для особистого користування.

Обмеження в торгівлі виникають на тлі заяв рейтингових агентств про наближення дефолту Росії, а також виходу дедалі більшої кількості виробників з країни через початок нею війни проти України.