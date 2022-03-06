Шмигаль: Мінфін провів перший випуск військових облігацій, на підході – другий
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що другий випуск військових облігацій – "на підході".
Про це він сказав у зверненні.
"Кожен, хто готовий прокредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури, може це зробити, придбавши військові облігації", – додав прем'єр.
Нагадуємо:
Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.
Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.
У ході аукціону з продажу військових облігацій 1 березня Україна залучила 8 млрд грн терміном на рік.
Економічна правда
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