Шмигаль: Мінфін провів перший випуск військових облігацій, на підході – другий

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що другий випуск військових облігацій – "на підході".

Про це він сказав у зверненні.

"Кожен, хто готовий прокредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури, може це зробити, придбавши військові облігації", – додав прем'єр.

Нагадуємо:

Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.

У ході аукціону з продажу військових облігацій 1 березня Україна залучила 8 млрд грн терміном на рік.

Економічна правда