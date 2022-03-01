Україна залучила 8 мільярдів з першого продажу військових облігацій

У ході аукціону з продажу військових облігацій у вівторок Україна залучила 8 млрд грн терміном на рік.

Про це йдеться в даних аукціону на сайті Міністерства фінансів.

Мінфін задовольнив усі десять заявок з відсотковою ставкою 11% річних. Дата погашення – березень 2023 року.

Також відбулося дорозміщення державних облігацій терміном на два місяці, від продажу яких бюджет отримав додаткові 20,7 млн грн під 10% річних.

Усього держава отримає 8,1 млрд грн завдяки продажу облігацій у вівторок.

Військові облігації передбачають залучення коштів до бюджету, які використовують винятково на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Випуск паперів планується в обсязі до 400 млрд грн.

Україна вже випускала такі облігації у 2014 році, коли почалася війна на сході України. Тоді випуск становив 1,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.