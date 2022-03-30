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ЗМІ: у німецькому офісі Газпрому пройшли обшуки, підозрюють у завищенні цін

Середа, 30 березня 2022, 20:10 - Ілля Колдомасов

Представники Європейського Союзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів Газпрому у рамках розслідування ролі російського газового гіганта у завищенні цін.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Чиновники відвідали офіси компаній, у тому числі Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, яка постачає близько 20% газу.

За словами джерел, цей рейд проводиться у той час, коли Європа активізувала своє розслідування щодо того, чи не викликала поведінка "Газпрому" стрибок цін на газ та погіршення енергетичної кризи в регіоні.

Напоминаем:

В преддверии начала отопительного сезона в 2021 году российский Газпром, владеющий 10% мощностей ПХГ Европы, начал отбирать из них газ. Это усугубило недостаток на рынке и заставляло цены стремительно расти. При этом транзит газа через Украину упал на рекордные уровни, а увеличивать его компания отказывалась.

Одновременно с этим Россия и ее газовый монополист занимались строительством газопровода Северный поток-2, который поставлял бы газ из РФ в Германию в обход Украины. РФ не раз использовала свои поставки газа как рычаг для шантажа ЕС по сертификации ПП-2, которая позволила бы запустить "трубу".

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