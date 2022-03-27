Україна підвищить податки для компаній, що продовжують працювати в Росії, у 1,5 рази – Гетманцев

Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії.

Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

"Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни - агресора.

Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5", – написав Гетманцев.

За словами нардепа, на такі компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави-терориста.

"Подамо [законопроєкт] до ВР наступного тижня", – заявив він.

Нагадаємо, 42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні.

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Економічна правда