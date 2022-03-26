Уряд обмежив ціну преміального пального на АЗС

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Ціни на пальне на АЗС зменшилися на 5-10 гривень після ухвалених раніше податкових змін, тепер уряд обмежив ціну на преміальне пальне, аби не допустити зловживань.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше, 15 березня, Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала акцизи на пальне та знизила податок на додану вартість з 20% до 7%. Згодом Кабмін ухвалив постанову, що дозволила обіг пального "Євро 3" та "Євро 4", аби залучити додатковий ресурс для потреб Збройних Сил.

Шмигаль зазначив, що вже наявні результат таких рішень: "Ціни знизились на 5-10 гривень, а пальне знову з’явилося на багатьох АЗС. Із Європи до України поїхали тисячі тонн пального".

У суботу, продовжив він, уряд своєю постановою обмежив ціну на так зване "преміальне пальне". Тепер вона не може на понад 5% перевищувати ціни звичайного пального.

"Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни", – пояснив прем’єр. Він зазначив, що така ціна дозволяє паливним компаніям отримувати справедливу маржу і продовжувати працювати.

Нагадуємо:

Після військового вторгнення Росії на територію України наша держава втратила майже увесь імпорт пального. Мова йде про 80% внутрішнього споживання.

Як наслідок, на українському паливному ринку сталася криза, що обмежила пропозицію пального у мережах АЗС.