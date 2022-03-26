Raiffeisen Bank розглядає можливий вихід з РФ
Raiffeisen Bank International повідомив, що розглядає питання можливого виходу з російського ринку.
Про це повідомив НБУ.
Австрійська фінустанова написала про це Нацбанку України, відповідаючи на його звернення.
Нагадуємо:
Раніше Raiffeisen Bank International заявив, що "оцінює всі стратегічні варіанти" майбутнього банку в РФ включно з виходом з російського ринку.
1 березня Reuters з посиланням на джерела написало, що Raiffeisen розглядає можливість виходу з Росії.
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