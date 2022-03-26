Всі розділи
Укр / Рус

Raiffeisen Bank розглядає можливий вихід з РФ

Субота, 26 березня 2022, 15:34

Raiffeisen Bank International повідомив, що розглядає питання можливого виходу з російського ринку.

Про це повідомив НБУ.

Австрійська фінустанова написала про це Нацбанку України, відповідаючи на його звернення.

Нагадуємо:

Раніше Raiffeisen Bank International заявив, що "оцінює всі стратегічні варіанти" майбутнього банку в РФ включно з виходом з російського ринку.

1 березня Reuters з посиланням на джерела написало, що Raiffeisen розглядає можливість виходу з Росії.

Читайте також: Понад 400 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес.

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті