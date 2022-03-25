Газпром просить Індію платити за газ в євро

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Російський "Газпром" просить індійську державну компанію GAIL здійснювати виплати в євро замість доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Газпром" звернувся до найбільшого газотранспортера Індії GAIL з проханням сплачувати за імпорт газу в євро, а не в доларах, аби зменшити обсяг коштів у "недружній" валюті США на тлі війни проти України.

GAIL має довгострокову угоду з імпорту газу з Gazprom Marketing & Trading Singapore, щоб щорічно купувати 2,5 мільйона тонн скрапленого газу, і розраховується з Газпромом у доларах.

Індійська сторона ще розглядає запит, але зазначається, що це не стане проблемою. Так само в євро розраховуються з Газпромом за імпорт європейські країни. Співрозмовники кажуть, що санкції можуть не вплинути на платежі в євро, оскільки контракт GAIL укладено з сінгапурським підрозділом Газпрому.

Індія утримується від прямого засудження Росії та не приєднувалася до жодних санкцій, наприклад заборони імпорту російських нафти та газу.

Ба більше, Індія готується купувати більше російської нафти з дисконтом на тлі відмови компаній США та Європи купувати паливо з РФ після вторгнення в Україну.

Центробанк Індії навіть веде первинні консультації щодо угоди з РФ про розрахунки в рублях та рупіях. Це дозволить торгувати з Росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

Нагадуємо:

В РФ вирішили перевести оплати за постачання російського газу на експорт у "недружні країни" на російські рублі.

Попит на російську нафту впав після вторгнення країни в Україну, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни.

Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".