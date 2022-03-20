Футбол: Суд залишив у силі відсторонення росіян від турнірів ФІФА
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит російського футбольного союзу (РФС) призупинити рішення ФІФА про відсторонення всіх російських команд і клубів від змагань.
Про це йдеться у заяві CAS.
РФС відмовлено у запиті - відповідно, оскаржуване рішення залишається в силі, а всі російські команди та клуби продовжують бути відстороненими від участі в змаганнях ФІФА.
Таким чином, збірна Росії точно не зіграє проти Польщі в стиковому матчі відбору ЧС-2022.
"Арбітражне провадження CAS триває. Наразі формується група арбітрів і сторони обмінюються письмовими поданнями. Слухання ще не призначено", - додали в суді.
Раніше CAS залишив у силі рішення УЄФА про відсторонення росіян.
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Економічна правда
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