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Футбол: Спортивний арбітражний суд залишив у силі рішення УЄФА про відсторонення росіян

Вівторок, 15 березня 2022, 17:42

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит Російського Футбольного Союзу призупинити виконання рішення виконкому УЄФА про відсторонення всіх російських команд і клубів від змагань.

Про це йдеться у прес-релізі CAS.

У заяві суду йдеться, що РФС відмовлено у запиті - відповідно, оскаржуване рішення залишається в силі, а всі російські команди та клуби продовжують бути відстороненими від участі в змаганнях УЄФА.

При цьому, арбітражне провадження CAS триває - сторони не погодилися на прискорену процедуру, слухання ще не призначено.

Нагадаємо:

УЄФА скасувала спонсорську угоду з російським "Газпромом" – вона коштує близько 40 млн євро за сезон.

Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунули збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс у Сен-Дені (околиці Парижа, Франція).

Економічна правда

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