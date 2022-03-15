Футбол: Спортивний арбітражний суд залишив у силі рішення УЄФА про відсторонення росіян

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит Російського Футбольного Союзу призупинити виконання рішення виконкому УЄФА про відсторонення всіх російських команд і клубів від змагань.

Про це йдеться у прес-релізі CAS.

У заяві суду йдеться, що РФС відмовлено у запиті - відповідно, оскаржуване рішення залишається в силі, а всі російські команди та клуби продовжують бути відстороненими від участі в змаганнях УЄФА.

При цьому, арбітражне провадження CAS триває - сторони не погодилися на прискорену процедуру, слухання ще не призначено.

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Економічна правда