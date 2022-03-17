Дефолт: Мінфін РФ каже що заплатив, але не каже у якій валюті

Міністерство фінансів Росії заявило, що платіжне доручення іноземному банку-кореспонденту про виплату купонів за суверенними єврооблігаціями РФ виконано.

Це повідомлення передає Інтерфакс.

"Мінфін Росії інформує, що платіжне доручення про виплати купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик РФ зі строком погашення в 2023 році і 2043 році в загальній сумі $ 117,2 млн. терміном 15 березня 2022 року, направлене іноземному банку-кореспондентові виконано", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відомство пообіцяло проінформувати про результат зарахування коштів платіжному агенту.

Нагадуємо:

16 березня російська федерація мала заплатити купонний платіж за своїми єврооблігаціями розміром 117 млн доларів.

Станом на закриття торгів на Лондонській біржі 16 березня власники бондів росії так і не отримали купонних платежів у доларах, повідомляє Reuters.

Уряд росії обґрунтовує несплату за зобов’язаннями західними санкціями. Мовляв, США та ЄС самі заблокували російські валютні резерви та можливість погашення боргу, тож "не залишили ніякого іншого вибору, окрім як розплатитися рублями".

Прострочення платежу за євробондами запускає "лічильник": протягом 30 днів росія ще зможе погасити борг разом зі штрафними санкціями. Якщо ж вона цього не зробить, то опиниться у дефолті.