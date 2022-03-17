Фармгігант GSK скоротить продажі в РФ, зупиняє наукові заходи

Фармацевтична корпорація з Британії GSK заявила, що зосередить продажі на товарах, необхідних для здоров’я, та зупинить клінічні випробування в РФ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що GSK підтримує своїх українських працівників: надає доступ до мереж мобільного зв’язку та медичної допомоги в інших країнах, тимчасове житло та харчування для них та їхніх сімей.

Також компанія на запит Міністерства охорони здоров’я України передала 100 тис одиниць ліків і товарів зі складу під Києвом, зокрема антибіотики, ліки від астми, засоби для лікування хворих на епілепсію та знеболювальне.

У GSK заявили, що підтримують глобальні санкції і дотримуватимуться їх, а також вживають заходів, аби зупинити будь-яку пряму участь у підтримці російського уряду.

Компанія повністю зупиняє діяльність з просування в РФ та рекламу, переходить до пріоритетності поставок товарів, необхідних для здоров’я людей у рамках санкцій.

"Ми не починаємо жодних нових клінічних випробувань і не будемо залучати нових пацієнтів до наявних клінічних випробувань.

Будь-який прибуток, який ми отримаємо від наших операцій у Росії, буде використано на підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги", – заявила компанія.

Нагадуємо:

Швейцарський виробник ліків Novartis припинить інвестиції та маркетингову діяльність в РФ, а також проведення всіх наукових заходів. Німецький фармгігант Bayer заявив про аналогічні заходи і припиняє весь неосновний бізнес в РФ та Білорусі.

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly зупиняє експорт ліків в РФ, але простежить, аби хворі на рак та діабет отримували свої медикаменти.

Pfizer заявив, що не може зупинити поставки ліків громадянам Росії, але весь прибуток з продажів в РФ віддасть на гуманітарну допомогу в Україні.