Курс валют на 9 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:25 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,99 – 28,01 гривні;

Євро – 31,96 – 31,99 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,86 – 28,09 гривні. Євро купують за 31,73 гривні, продають за 32,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,90 – 28,05 гривні, євро – 31,83 – 31,96 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,96 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

Економічна правда