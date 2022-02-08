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Гривня на закритті міжбанку ослабла

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:15
 

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  27,98 – 28,00 гривні;

Євро – 31,92 – 31,94 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,83 – 28,07 гривні. Євро купують за 31,69 гривні, продають за 32,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,88 – 27,99 гривні, євро – 31,79 – 31,90 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 28,00 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

Економічна правда

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