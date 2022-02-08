Курс валют на 8 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,93 – 27,95 гривні;

Євро – 31,82 – 31,85 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 – 28,04 гривні. Євро купують за 31,64 гривні, продають за 32,06 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,78 – 27,90 гривні, євро – 31,69 – 31,84 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 28,00 гривні.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

Економічна правда