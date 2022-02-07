Курс валют на 7 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,08 – 28,10 гривні;

Євро – 32,11 – 32,13 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,92 – 28,18 гривні. Євро купують за 31,81 гривні, продають за 32,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,93 – 28,05 гривні, євро – 31,89 – 32,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 лютого на рівні 28,15 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.

Економічна правда