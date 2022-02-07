Офіційний курс гривні зміцнився до долара
Понеділок, 7 лютого 2022, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 лютого на рівні 28,15 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,27 грн (на 4 лютого – 31,91 гривні).
Нагадуємо:
4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.
Економічна правда
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