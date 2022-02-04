ЗМІ: Цукерберг доручив Facebook розвивати сервіси коротких відео через конкуренцію з TikTok

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Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія має "зосередитися на розвитку сервісів для коротких відео" через "безпрецедентний рівень конкуренції" з появою TikTok.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі зі співробітниками після звіту Meta про квартальні прибутки, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Meta відзвітувала про зменшення квартального прибутку на 8%, до $10,28 млрд, і зниження щоденної аудиторії Facebook - з 1,93 млрд до 1,92 млрд.

За даними агентства, Цукерберг на зустрічі пояснив, що акції впали через "слабкий прогноз виручки на наступний квартал"

Засновник компанії додав, що Facebook зіткнулася з "безпрецедентним рівнем конкуренції" після появи TikTok і "має зосередитися на розвитку сервісів для коротких відео". Наприклад, Reels у Instagram.

Багато співробітників володіють акціями Meta за програмами мотивації, тому в компанії почали побоюватися, що стрибки курсу призведуть до звільнень і стали думати, як утримати персонал, пише Bloomberg.

Відповідаючи на питання про вигоряння, Цукерберг заявив, що Meta, можливо, продовжить триденні святкові вихідні, і порадив не ігнорувати відпустку.

Проте чотириденний тиждень вводити поки не будуть, за його досвідом, це не продуктивно.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook Meta у четвер втратила понад 237 млрд доларів - це найбільше одноденне падіння вартості в історії фондового ринку США.

Акції Meta у четвер обвалились на понад 25% на тлі слабшого, ніж очікувалось, прогнозу щодо доходів.

Засновник та CEO Facebook Марк Цукерберг втратив 29 млрд доларів у четвер на тлі рекордного одноденного падіння акцій материнської компанії Meta Platforms Inc.

Такі результати компанії зумовлені, зокрема, втратою молодшої частини авдиторії соцмережами Meta. Компанія прогнозує отримати у першому кварталі менші прибутки, ніж очікують інвестори, внаслідок конкуренції з іншими платформами.

Meta заявила, що очікує дохід у першому кварталі 2022 року в діапазоні від 27 до 29 мільярдів доларів, що еквівалентно зростанню від 3% до 11% р/р.

Передусім йдеться про конкуренцію з TikTok – соцмережею з короткими відео, яка за кількість відвідувань торік обігнала пошуковик Google. У Meta раніше зазначали, що працюють над своїми соцмережами, аби могли конкурувати з TikTok за молодшу авдиторію.

Економічна правда