Україна та Словаччина збільшують потужності для імпорту газу

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Оператори України та Словаччини домовилися збільшити потужності для імпорту газу на понад 50%.

Про це директор українського Оператора газотранспортних систем Сергій Макогон розповів у Facebook.

Так, гарантовані потужності для фізичного імпорту природного газу з Європи зростуть до 42 млн куб м на добу (+56%), або на 15 млн кубів. Спершу йтиметься про тестовий період до квітня 2022 року.

"Таким чином, всі учасники українського ринку газу отримали ще одну можливість фізично імпортувати газ, необхідний для стабільного проходження осінньо-зимового опалювального сезону та поповнення стратегічно важливих запасів газу в українських газосховищах", – пояснив Макогон.

Він додав, що українські компанії зможуть забронювати потужності нового маршруту на добових аукціонах з лютого.

Нагадуємо:

Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Економічна правда