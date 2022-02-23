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Курс валют 23 лютого: гривня перетнула 29 за долар і 33 за євро

Середа, 23 лютого 2022, 11:10 - Олексій Павлиш
 
фото: нбу

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  29,11 – 29,13 гривні;

Євро – 33,02 – 33,05 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,88 – 29,37 гривні. Євро купують за 32,73 гривні, продають за 33,30 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 29,05 – 29,54 гривні, євро – 33,04 – 33,45 гривні.

Нагадаємо:

Вранці 23 лютого котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 3-52 копійки.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.

Економічна правда

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