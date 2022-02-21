Курс валют на 21 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,47 – 28,49 гривні;

Євро – 32,34 – 32,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,31 – 28,66 гривні. Євро купують за 32,08 гривні, продають за 32,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,39 – 28,58 гривні, євро – 32,28 – 32,47 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.