Нацбанк опрацьовує 3 можливі варіанти використання е-гривні
Нацбанк презентував результати опитування учасників ринку щодо потенційного попиту на цифрову валюту центрального банку - е-гривню та можливих варіантів її використання.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Можливості випуску власних цифрових валют сьогодні вивчають центробанки усього світу. Свого часу Національний банк України був одним із перших центральних банків у світі, що почав досліджувати таку можливість.
Ми уже маємо практичний досвід реалізації пілотного проєкту з випуску е-гривні у 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання. Щоб знайти дійсно затребувані варіанти й ніші використання е-гривні та визначити потенційний ефект від її впровадження, ми вирішили почути думку експертів фінансового ринку та провели комплексне опитування", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
Участь у опитуванні, яке завершилося цього року, взяли 100 експертів фінансового ринку із різнопрофільним досвідом: роздрібний бізнес та інновації, корпоративний бізнес, фінансові ринки, цифрова трансформація органів державної влади, віртуальні активи.
Опитування включало 30 запитань у розрізі шести таких можливих варіантів використання ("юзкейсів") е-гривні:
- Інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В).
- Інструмент для цільових соціальних виплат (G2P).
- Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B).
- Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B).
- Інструмент для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В).
- Дохідний фінансовий інструмент.
"На думку учасників фінансового ринку, найперспективнішим "юзкейсом" е-гривні потенційно може стати її використання для роздрібних безготівкових платежів (насамперед - Р2Р перекази між фізичними особами та операції електронної комерції).
На другому місці за кількістю балів - е-гривня як інструмент для транскордонних платежів (насамперед - Р2Р перекази між фізичними особами)", - додали в НБУ.
При цьому, варіант використання е-гривні як інструменту для цільових соціальних виплат (G2P) займає передостаннє місце за кількістю набраних балів. Водночас 77% респондентів підтримали цей варіант у разі, якщо на базі е-гривні будуть запроваджені "програмовані" цільові гроші для здійснення державою виплат (які можуть бути витрачені виключно на конкретні цілі або в конкретний період часу).
"Отже, це могло б ефективно доповнити функціонал е-гривні для роздрібних безготівкових платежів", - пояснили в регуляторі.
Також респонденти виявили значну зацікавленість до потенціалу е-гривні як інструменту для здійснення операцій у сфері віртуальних активів.
Також більшість опитаних експертів вважає, що е-гривня має бути реалізована на базі технології блокчейн.
"Беручи до уваги обсяг ринку віртуальних активів в Україні та спорідненість технології, Нацбанк вважає, що напрям використання е-гривні у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів, має потенціал до подальшого дослідження", - йдеться у позиції НБУ.
Основою для подальшого опрацювання Національним банком варіантів використання е-гривні стануть ті, що визначені в результаті опитування, та досліджень Нацбанку та міжнародного досвіду:
- е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей та можливістю здійснення цільових соціальних виплат;
- е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);
- е-гривня для транскордонних платежів.
Нагадаємо:
У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.
Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що у Нацбанку поки шукають необхідну ідею для проєкту "Електронна гривня", "зовні все виглядає як затишшя".
Економічна правда
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