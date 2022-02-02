Два банки запустили торгівлю акціями: у що вже інвестували українці

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Проєкт Monobank від Universal та Альфа банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана звітують про перші результати торгівлі акціями.

Першим торгівлю акціями запустив Альфа банк Фрідмана на початку грудня. Перший місяць – у тестовому режимі. З моменту повноцінного запуску загальний обсяг торгів акціями становив понад 76 млн грн, повідомляє пресслужба банку.

Найбільшою популярністю серед клієнтів користувалися акції Apple, Intel, Coca-Cola, Pfizer, СSX та Microsoft. У банку працюють над розширенням переліку акцій, доступних до торгів у застосунку.

У банку розповіли також про середній портфель інвестора: він складається з акцій 3-4 компаній на суму близько 50 тисяч грн.

Попри те, що Monobank анонсував запуск торгівлі акціями ще у липні торік, послугу проєкту вдалося запустити другими. З 24 січня інвестиційний застосунок Mono invest працює в тестовому режимі за запрошенням.

Відтоді у застосунку з’явилося вже понад 9 тисяч клієнтів-інвесторів, розповів ЕП співзасновник проєкту Олег Гороховський. На 1 лютого, тобто за тиждень від початку роботи, портфель акцій становив 1,8 млн доларів (близько 50 млн грн).

Серед компаній, акції яких користуються найбільшим попитом, у Mono виокремили Lumen Technologies. Акції Lumen є одними з найдешевших, тож користувачі на них могли випробовувати сервіс.

Другою за популярністю є Apple, як і у випадку з Альфа банком. Також користувачі інвестували у American Airlines та біржовий інвестфонд Vanguard S&P 500.

Перша четвірка не змінилася з моменту запуску застосунку, зауважив Гороховський.

Детальніше про те, як працюватиме торгівля акціями західних компаній в банках України і чому варто бути обережними з такими інвестиціями читайте у статті Ярослава Вінокурова: Акції Apple, Facebook та Amazon у смартфоні: як і через кого купити акції іноземних компаній та які ризики

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Економічна правда