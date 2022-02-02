Два банки запустили торгівлю акціями: у що вже інвестували українці
Проєкт Monobank від Universal та Альфа банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана звітують про перші результати торгівлі акціями.
Першим торгівлю акціями запустив Альфа банк Фрідмана на початку грудня. Перший місяць – у тестовому режимі. З моменту повноцінного запуску загальний обсяг торгів акціями становив понад 76 млн грн, повідомляє пресслужба банку.
Найбільшою популярністю серед клієнтів користувалися акції Apple, Intel, Coca-Cola, Pfizer, СSX та Microsoft. У банку працюють над розширенням переліку акцій, доступних до торгів у застосунку.
У банку розповіли також про середній портфель інвестора: він складається з акцій 3-4 компаній на суму близько 50 тисяч грн.
Попри те, що Monobank анонсував запуск торгівлі акціями ще у липні торік, послугу проєкту вдалося запустити другими. З 24 січня інвестиційний застосунок Mono invest працює в тестовому режимі за запрошенням.
Відтоді у застосунку з’явилося вже понад 9 тисяч клієнтів-інвесторів, розповів ЕП співзасновник проєкту Олег Гороховський. На 1 лютого, тобто за тиждень від початку роботи, портфель акцій становив 1,8 млн доларів (близько 50 млн грн).
Серед компаній, акції яких користуються найбільшим попитом, у Mono виокремили Lumen Technologies. Акції Lumen є одними з найдешевших, тож користувачі на них могли випробовувати сервіс.
Другою за популярністю є Apple, як і у випадку з Альфа банком. Також користувачі інвестували у American Airlines та біржовий інвестфонд Vanguard S&P 500.
Перша четвірка не змінилася з моменту запуску застосунку, зауважив Гороховський.
Детальніше про те, як працюватиме торгівля акціями західних компаній в банках України і чому варто бути обережними з такими інвестиціями читайте у статті Ярослава Вінокурова: Акції Apple, Facebook та Amazon у смартфоні: як і через кого купити акції іноземних компаній та які ризики
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НКЦПФР, коментуючи запуск низкою українських компаній проєктів із операцій з іноземними акціями, заявила про необхідність дотримання усіх норм українського законодавства.
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Економічна правда
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