Нацполіція провела обшуки в "Укрспирті" та у його очільника

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Національна поліція 25 листопада провела обшуки у приміщенні центрального апарату ДП "Укрспирт" та вдома у його тимчасового директора.

Про це повідомив в.о. голови директора "Укрспирту" Сергій Блескун, НПУ в коментарі УП.

Обшуки проводилися слідчою групою Головного слідчого управління Національної поліції України.

У коментарі УП Нацполіція повідомила, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого в липні цьогоріч. Воно стосується факту зловживань посадовим становищем службовими особами підприємства під час проведення приватизації майна спиртових заводів.

Блескун написав, що "нічого інкримінуючого не було виявлено", а "Укрспирт" надав усі необхідні документи правоохоронцям.

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Нагадуємо:

Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт".

Із жовтня 2020 року на онлайн-аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств на загальну суму понад 1,7 млрд грн, із них 1,05 млрд грн сплатили до держбюджету.

Економічна правда