Інфляція в Канаді зросла до нового 30-річного максимуму

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У січні інфляція у річному вимірі у Канаді прискорилась до 5,1%, сягнувши нового 30-річного максимуму.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційні дані.

При цьому, січневий показник є найвищим проти 5,5%, зафіксованих у вересні 1991 року, та 10 місяців поспіль перевищує цільовий діапазон центробанку Канади у 1-3%.

Водночас аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція в січні залишиться на рівні 4,8%.

Так, витрати на житло у січні зросли у річному вимірі на 6,2%, що є найшвидшим темпом з лютого 1990 року.

Ціни на продукти харчування зросли на 5,7% - через проблеми із ланцюгами поставок та несприятливі умови вирощування.

Керівник Банку Канади Тіфф Маклем заявив, що для подолання високої інфляції відсоткові ставки необхідно підвищити, і канадцям слід очікувати багаторазового підвищення.

Нагадаємо:

У січні споживчі ціни у Великій Британії зросли на 5,5% у річному вимірі після 5,4% - це рекорд із 1992 року.

Індекс споживчих цін у Канаді у грудні 2021 року зріс на 4,8% у річному вимірі - сягнувши нового 30-річного максимуму.

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Економічна правда