Інфляція у Британії досягла рекорду із 1992 року

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У січні споживчі ціни у Великій Британії зросли на 5,5% у річному вимірі після 5,4% - це рекорд із 1992 року.

Про це повідомила Національна статистична служба Британії.

Так, ціни на одяг і взуття у січні зросли на 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, на продукти харчування і напої - на 4,3% (це максимальний показник із квітня 2013 року).

Водночас ціни на бензин (1,451 фунт за літр) були нижчими за грудневі, але на 23,6% вище, ніж роком раніше.

За рік вживані автомобілі подорожчали на 28,7%.

Водночас більшість економістів, опитаних Reuters, прогнозували, що інфляція у січні залишиться на рівні грудня - 5,4%.

За прогнозом Банку Англії, на пік 7,25% інфляція вийде у квітні, коли рахунки за електроенергію домогосподарств зростуть більш ніж на 50% через дорогий газ, і навряд чи повернеться до цільового рівня 2% до початку 2024 року.

У грудні 2021 року, на тлі зростання інфляції, Банк Англії вперше з червня 2018 року підвищив ключову ставку з 0,1% до 0,25%.

У лютому він збільшив її з 0,25 до 0,5%, що стало першим послідовним підвищенням ставки з 2004 року.

Аналітики кажуть, що зростання цін змушує Банк Англії підвищувати процентні ставки втретє поспіль, і 17 березня вони зростуть до 0,75% або 1%.

Нагадаємо:

Індекс споживчих цін у Великій Британії у грудні 2021 року виріс до 5,4% у річному вимірі проти 5,1% у листопаді - це максимум за 30 років.

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Економічна правда