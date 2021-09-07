Firefly Полякова планує запуск другої ракети Alpha

фото: firefly Aerospace

Американська компанія Firefly Aerospace, заснована українським інвестором Максом Поляковим, незабаром планує запуск другої ракети Alpha.

Про це ЕП розповіли у компанії.

У Firefly розповіли деталі запуску ракети 3 вересня. О 4:59 ранку за Києвом відбулося перше льотне випробування Alpha. Політ носія тривав близько трьох хвилин. За цей час ракета досягла надзвукової швидкості, під час якої всі системи працювали справно.

Водночас один із чотирьох двигунів першого ступеню через збій у роботі клапана в паливній системі тимчасово припинив роботу. Щоб уникнути аварійної ситуації, фахівці прийняли рішення перервати пуск, застосувавши систему припинення польоту, фактично підірвавши ракету.

У компанії кажуть, що отримали під час запуску дані, які допоможуть успішно виконати наступну місію.

"Ми рухаємося далі по плану й, в найближчому майбутньому, запустимо другу ракету Alpha, так само як й продовжимо роботу над ракетою класу Beta та мунледеру BlueGhost в рамках програми Артеміда", – зазначили у компанії.

Ракета Alpha - це перша ракета такої ваги, яка сконструйована в США після Falcon 9 (компанії SpaceX), тобто за останні 13 років. Вона може доставляти до тони корисного вантажу на орбіту.

Нагадуємо:

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.

Економічна правда