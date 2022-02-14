Навчання РФ: українські порти працюють у штатному режимі

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Порти Одеської затоки працюють у штатному режимі попри початок навчань військ Російської Федерації ввечері 13 лютого.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Спеціальні судна Держгідрографії обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

Наразі глибини підтверджено в межах 15-22 метри, тож залишаються чинними рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков заявив, що "торговельні судна завчасно отримали рекомендації і прийняли їх".

Більшість суден, додав він, використовують коридор та дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 метрів для сполучення з українськими портами.

Раніше у ході погоджувальної ради віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висловив сподівання, що Мінінфраструктури "до кінця дня дадуть нам більш якісну розширену комунікацію щодо ситуації з блокуванням чорноморських та азовських портів".

Він додав, що відомство має оперативно роз’яснити, "чи не буде дефіциту тих чи інших товарів і чи зможуть якісно працювати експортери, виконуючи свої зобов'язання перед міжнародними партнерами".

Детальніше про те, як навчання РФ впливають на торгівлю України морем в статті: Чорне море по коліна: як військові навчання Путіна заганяють на мілину торгівлю України морем

Нагадуємо:

З 14 лютого і до кінця 19 лютого Російська Федерація проводить там військові навчання. Як наслідок, прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано.

Раніше керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомляв, що 95% українського експорту морем проходить саме через Чорне море. Загалом морський експорт становить половину в загальній структурі українського експорту.

Держгідрографія проводить заміри у Чорному морі, аби перевірити рельєф та глибину ділянки у Північно-західній частині через обмеження навігації Росією.

Роботи будуть виконуватись до 14 лютого включно – тобто до кінця першого дня, коли почнуть діяти обмеження простору моря Росією.