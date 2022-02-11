Футбол: чемпіон Англії отримає 176 мільйонів фунтів призових, остання команда – 106 мільйонів

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Завдяки новій угоді щодо продажу телеправ за кордон клуби Англійської Прем'єр-ліги наступного сезону гарантовано отримають понад 100 млн фунтів призових.

Про це пише The Telegraph.

"Завдяки новій угоді ліги з реалізації ТВ-прав за кордон виплата команді, яка фінішує останньою, зросте на 8 млн фунтів у порівнянні з поточним сезоном.

Вперше в історії англійського футболу трирічні пакети, продані на зовнішні ринки, коштують більше, ніж внутрішній розподіл між Sky, BT, Amazon та BBC", - пише газета.

Так, клуб, який посяде останнє 20-те місце у сезоні 2022/2023, отримає 106 млн фунтів призових порівняно із 98 млн цього року.

Натомість команда-чемпіон - 176 млн фунтів замість 153 млн у поточному сезоні.

Завдяки новій формулі розподілу доходів від телепоказів матчів за межами країни половина додаткових коштів буде поділена між клубами порівну - базові виплати командам зростуть з 48 до 56 млн фунтів.

Решта суми буде залежати від виступів, а чемпіон отримає додаткові 11 млн фунтів, разом - 176 млн фунтів замість 153 млн цього сезону.

Нагадаємо:

Футбольна Англійська Прем'єр-ліга за наступні 3 сезони планує отримати 5,3 млрд фунтів доходу від продажу телеправ за кордон після підписання нової угоди.

Раніше Англійська футбольна Прем'єр-ліга оголосила про нову угоду вартістю 2 млрд фунтів (2,6 млрд дол) з американською телекомпанією NBC Universal на трансляцію матчів ліги у США протягом наступних 6 років.

Економічна правда