Футбол: Англійська Прем'єр-ліга підписала новий контракт на трансляції в США на 2 млрд фунтів

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Англійська футбольна Прем'єр-ліга оголосила про нову угоду вартістю 2 млрд фунтів (2,6 млрд дол) з американською телекомпанією NBC Universal на трансляцію матчів ліги у США протягом наступних 6 років.

Про це пише BBC Sport.

Зазначається, що NBC Universal буде показувати усі матчі АПЛ у прямому ефірі протягом 6 сезонів - 2022-2023 - 2027-2028 років.

Попередню угоду з NBC на телеправа у США підписали у 2015 році на 6 років (тоді сума становила 740 млн фунтів).

"Це захоплюючий час для футболу в США. NBC Sports значно зміцнив популярність ліги в Сполучених Штатах завдяки фантастичним трансляціям та рекламі", - заявив виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс.

У травні цього року Прем’єр-ліга пролонгувала дію існуючої телевізійної угоди з англійськими мовниками на наступні три роки.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Англійська фубольна Прем'єр-ліга близька до рекордної угоди про продаж прав на телетрансляції в США за 2 млрд доларів.

Економічна правда