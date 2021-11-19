Всі розділи
Укр / Рус

Футбол: Англійська Прем'єр-ліга підписала новий контракт на трансляції в США на 2 млрд фунтів

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:55
 
getty images

Англійська футбольна Прем'єр-ліга оголосила про нову угоду вартістю 2 млрд фунтів (2,6 млрд дол) з американською телекомпанією NBC Universal на трансляцію матчів ліги у США протягом наступних 6 років.

Про це пише BBC Sport.

Зазначається, що NBC Universal буде показувати усі матчі АПЛ у прямому ефірі протягом 6 сезонів - 2022-2023 - 2027-2028 років.

Попередню угоду з NBC на телеправа у США підписали у 2015 році на 6 років (тоді сума становила 740 млн фунтів).

"Це захоплюючий час для футболу в США. NBC Sports значно зміцнив популярність ліги в Сполучених Штатах завдяки фантастичним трансляціям та рекламі", - заявив виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс.

У травні цього року Прем’єр-ліга пролонгувала дію існуючої телевізійної угоди з англійськими мовниками на наступні три роки.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Англійська фубольна Прем'єр-ліга близька до рекордної угоди про продаж прав на телетрансляції в США за 2 млрд доларів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

футбол гроші спорт Англія США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Футбол: Англійська Прем'єр-ліга продає телеправа в США за рекордні 2 млрд доларів 16 листопада 2021, 11:50
Народне IPO: футбольний клуб Верес залучив 50 мільйонів на біржі 30 вересня 2021, 09:21
Євро-2020: Україна отримає 16 мільйонів євро призових 5 липня 2021, 17:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!