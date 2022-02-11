Футбол: Англійська Прем'єр-ліга отримає 5,3 мільярдів фунтів від продажу ТВ-прав за кордон
Футбольна Англійська Прем'єр-ліга за наступні 3 сезони планує отримати 5,3 млрд фунтів доходу від продажу телеправ за кордон після підписання нової угоди.
Про це повідомили на зустрічі керівництва ліги 10 лютого, пише AP.
За поточним 3-сезонним циклом (угода закінчується у кінці цього сезону) ліга заробить 4,1 млрд фунтів.
Зазначається, що вперше за 30 років практики продажів ТВ-прав за кордон доходи АПЛ від іноземних компаній перевищать виплати від англійських мовників (5,3 млрд фунтів проти 5,1 млрд фунтів).
Раніше АПЛ продала за 5,1 млрд фунтів ТВ-права всередині країни на трирічний цикл - до 2025 року (угода зі Sky, BT Sport і Amazon Prime Video).
Нагадаємо:
Раніше Англійська футбольна Прем'єр-ліга оголосила про нову угоду вартістю 2 млрд фунтів (2,6 млрд дол) з американською телекомпанією NBC Universal на трансляцію матчів ліги у США протягом наступних 6 років.
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Економічна правда
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