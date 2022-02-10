Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 27,91 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,89 – 27,91 гривні;

Євро – 31,81 – 31,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,79 – 28,01 гривні. Євро купують за 31,65 гривні, продають за 32,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,85 – 27,96 гривні, євро – 31,77 – 31,87 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 27,98 гривні.

10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.

Економічна правда