Курс валют на 10 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:15 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,90 – 27,92 гривні;

Євро – 31,88 – 31,90 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,81 – 28,04 гривні. Євро купують за 31,70 гривні, продають за 32,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,87 – 28,00 гривні, євро – 31,78 – 31,97 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 27,98 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.

Економічна правда