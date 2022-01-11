"Податкова амністія": українці задекларували 1,2 мільярда

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На 10 січня 2022 року у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1 191 млн грн, з яких бюджет отримав 72,2 млн грн.

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За словами нардепа, за час свят в межах кампанії податкової амністії українці задекларували активів на суму понад 100 млн грн.

Гетманцев нагадав, що до завершення податкової амністії залишилося більше 7 місяців (до вересня 2022 року).

Більше про податкову амністію читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

На 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Економічна правда