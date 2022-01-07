У 2021 році автовиробництво в Україні зросло на 65% – асоціація
У 2021 році в Україні зібрали 8 153 одиниці автотранспортних засобів - це на 65% більше, ніж у 2020 році.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Зокрема, легкових автомобілів зібрали 7 342 шт. (+75%), комерційних - 43 шт. (-16%), автобусів (+10%).
За даними асоціації, у грудні 2021-го в Україні виготовили 620 од. автотранспортних засобів.
"Такий результат майже на 17% є кращим за листопадовий, а відносно грудня 2020 року виробництво збільшилось на 19 відсотків.
Позитивна динаміка була сформована виключно випуском легкових автомобілів. Якщо відносно попереднього місяця складання легкових авто збільшилось на 21%, то у порівнянні із показником грудня 2020 року на 23% та становило 550 од.", - йдеться у повідомленні.
При цьому, виробництво комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) залишилось на рівні грудня 2020 року (6 штук), що на 40% менше, ніж у листопаді 2021 року.
"Виробники автобусів за місяць виготовили 64 машини, це на 3% менше, ніж у листопаді, і майже на 9% менше грудневого результату 2020 року", - додали в "Укравтопромі".
Нагадаємо:
У жовтні на українських заводах зібрали 292 одиниці одиниці автотранспортних засобів - це на 58% менше порівняно з жовтнем минулого року і на 68% - порівняно з вереснем 2021 року.
У вересні 2021 року на українських заводах зібрали 909 одиниць автотранспортних засобів - це на 6% більше порівняно з показником річної давнини.
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Економічна правда
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