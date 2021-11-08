У жовтні автовиробництво скоротилось майже на 60% – асоціація

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У жовтні на українських заводах зібрали 292 одиниці одиниці автотранспортних засобів - це на 58% менше порівняно з жовтнем минулого року і на 68% - порівняно з вереснем 2021 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що найбільше падіння відбулось в частині легкових автомобілів.

"За місяць українські заводи випустили 202 легкових авто, що втричі менше, ніж торік", - кажуть в асоціації.

При цьому, випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становив 3 шт. - мінус одна машина від результату жовтня 2020 року

Водночас на тлі загального падіння автовиробництва, майже на 13% збільшилось виробництво автобусів: протягом жовтня виготовили 87 автобусів.

"Всього з початку 2021 року в Україні було виготовлено 7002 од. автотранспортних засобів, що на 85% більше, ніж за перші десять місяців минулого року. Легкових автомобілів - 6337 шт. (+97%); комерційних - 27 шт. (-25%); автобусів - 638 шт. (+17%)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У вересні 2021 року на українських заводах зібрали 909 одиниць автотранспортних засобів - це на 6% більше порівняно з показником річної давнини.

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Економічна правда