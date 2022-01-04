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Курс валют на 4 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 4 січня 2022, 11:20
 
фото: нбу

4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,30 – 27,32 гривні;

Євро – 30,83 – 30,86 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 – 27,44 гривні. Євро купують за 30,54 гривні, продають за 31,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,25 – 27,35 гривні, євро – 30,68 – 30,84 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 січня на рівні 27,28 гривні.

30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

Економічна правда

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