Курс валют на 30 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,25 – 27,27 гривні;

Євро – 30,80 – 30,82 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09 – 27,30 гривні. Євро купують за 30,50 гривні, продають за 30,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,27 гривні, євро – 30,54 – 30,76 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 грудня на рівні 27,21 гривні.

29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.

29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Економічна правда