Гривня на валютних торгах знову знизилась
Четвер, 30 грудня 2021, 17:40
30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,31 – 27,33 гривні;
Євро – 30,96 – 30,98 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 грудня на рівні 27,21 гривні.
30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
Економічна правда
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