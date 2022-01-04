НБУ визначив курс гривні на перший робочий день січня
Вівторок, 4 січня 2022, 10:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 січня на рівні 27,28 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,92 грн (на 30 грудня – 30,78 гривні).
Нагадуємо:
30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.
Економічна правда
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