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НБУ визначив курс гривні на перший робочий день січня

Вівторок, 4 січня 2022, 10:00
 
unsplash

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 січня на рівні 27,28 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,92 грн (на 30 грудня – 30,78 гривні).

Нагадуємо:

30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

Економічна правда

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