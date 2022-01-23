Голова МВФ: підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із високим рівнем боргу

IMF/FLICKR

Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із вищим рівнем боргу, в якому переважає долар.

Про це повідомляє cnbc.

Вона сказала, що "надзвичайно важливо", щоб ФРС чітко повідомляла про свої політичні плани, щоб запобігти несподіванкам. Тому що вищі процентні ставки в США можуть зробити обслуговування боргу в доларах дорожчим для країн.

Вона додала, що її найбільше турбують країни з низьким доходом і високим рівнем цього боргу, наголосивши, що дві третини зараз перебувають у "борговій кризі".

Нагадуємо:

Раніше у МВФ заявляли, що країни з економікою, що розвивається, мають підготуватися до ймовірного потрясіння на фінансових ринках, відтоку капіталу і знецінення валюти у разі посилення політики ФРС.

Федеральна резервна система США вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.

Американський регулятор вирішив прискорити згортання програми стимулювання економіки – він скорочуватиме покупку облігацій на ринку на 30 млрд на місяць замість 15 млрд доларів, що планувалися. З такими темпами "друкарський верстат" "вимкнуть" у березні 2022 року.