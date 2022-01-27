Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара

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27 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,90 – 28,92 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,90 – 28,92 гривні;

Євро – 32,25 – 32,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,82 – 29,11 гривні. Євро купують за 32,20 гривні, продають за 32,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,87 – 29,03 гривні, євро – 32,33 – 32,60 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 27 січня на рівні 28,80 гривні.

На міжбанку 27 січня курс гривні перетнув психологічну позначку у 29 гривень за долар.

26 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,80 – 28,82 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Від початку місяця курс ослаб на понад одну гривню за долар.

Економічна правда