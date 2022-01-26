ФОПів, що встановлять касові апарати, хочуть звільнити від штрафів на рік

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У Раді зареєструють законопроєкт, яким хочуть звільнити ФОПів від штрафів щодо використання касових апаратів до кінця 2022 року.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у залі ВРУ 26 січня, голова Податкового комітету Данило Гетманцев в кулуарах Ради.

Стефанчук заявив, що законопроєкт зареєструють у Раді до кінця дня 26 січня. А саме, фізосіб-підприємців, для яких використання касових апаратів (РРО) є обов’язковим з 1 січня, не будуть штрафувати за порушення до кінця року.

Єдина умова – встановити РРО або ПРРО (програмні РРО) до 1 лютого 2022 року.

Гетманцев пояснив, що він уже вніс відповідну поправку. За його словами, залишилося декілька тисяч таких ФОПів.

"Це буде такий адаптаційний період для всіх, хто встановив до цього періоду РРО та ПРРО", – додав він.

Гетманцев також наголосив, що жодних перемовин стосовно скасування чи відтермінування системи не може бути.

Читайте більше у статті ЕП: Частину ФОПів зобов'язують з 1 січня користуватись касовими апаратами: як їх вибрати. Інструкція

Нагадуємо:

Народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції.

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції має використовувати касові апарати.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

В Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками ДПС, касовий апарат знадобиться 10% або 150 тис підприємців, з яких понад 50 тис уже використовують РРО.

Економічна правда