Запорізька АЕС підключила четвертий енергоблок до мережі після аварійної зупинки

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Четвертий енергоблок Запорізької АЕС увечері 26 січня підключили до енергомережі.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу немає, обладнання працює в заданому режимі", - йдеться у повідомленн.

Зазначається, що наразі НАЕК "Енергоатом" працює 14-ма енергоблоками з 15-ти наявних.

25 січня 2022 року о 12:00 відбулося відключення енергоблоку №4 Запорізької АЕС від мережі для усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора.

Нагадаємо:

Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій 25 січня було виведено на ремонт.

Білорусь 25 січня надавала аварійну допомогу українській енергосистемі.

Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі після доби простою через аварійне відключення.

Економічна правда