Новини 26 січня: виплати вакцинованим поширять на "комуналку", штрафи ФОПам за касові апарати відтермінують

Про 1000 за вакцинацію. Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Про касові апарати. У Раді зареєструють законопроєкт, яким хочуть звільнити ФОПів від штрафів щодо використання касових апаратів до кінця 2022 року.

Про електронний квиток. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, що прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового.

Про кібератаку. Держспецзв’язку опублікувало частину розслідування кібератаки на урядові сайти 14 січня, у якому йдеться про те, що для знищення даних використовували щонайменше дві програми.

Про Wizz. Компанія Wizz Air попередила, що у короткостроковій перспективі ціни на квитки зростуть через збільшення виробничих витрат, цін на пальне, зарплат і нормативних змін.

Ексклюзиви ЕП

Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

З 2014 року він був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО. Тоді це приносило йому гроші, зараз – проблеми. Чи задовольнили прокурорів покази Кузяри щодо Порошенка?(рос)

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Наявність великої кількості людей похилого віку тисне на пенсійні фонди та державні бюджети. Багатьом країнам доводиться вдаватися до непопулярних заходів. Що далі?