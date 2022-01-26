Запуск е-квитків у громадському транспорті підтримали за основу в Раді

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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, що прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового.

Про це відомо з засідання ВР 26 січня, законопроєкт №5705 підтримали 270 народних депутатів.

Як розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, законопроєкт має "допомогти відійти від тієї форми квитків і електронних квитків, яка зараз є застаріла, і переходити до належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і в міському, і в пасажирському транспорті".

Найєм додав, що документ фактично вводить у дію і дозволяє вже впровадити електронний квиток.

Згідно законопроєкту, затвердження форми, обов’язкових реквізитів та відомостей, які має містити проїзний та електронний проїзний документ є відповідальністю Міністерства інфраструктури.

Законопроєкт розроблявся урядом і був підтриманий Кабінетом міністрів ще у червні 2021 року.

Зазначається, що до законопроєкту були зауваження у частині пільгових перевезень та компенсацій. Проте, як пояснив заступник міністра інфраструктури, ці функції будуть віднесені до повноважень місцевих адміністрацій.

Також було зареєстровано альтернативний документ №5705-1, основна відмінність якого полягала у передачі частини повноважень з Мінінфраструктури до місцевої влади. Проте цей документ відхилили.

Нагадуємо:

Кабмін пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті - члени уряду схвалили відповідний законопроєкт.

Прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що цей законопроєкт дозволить використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Економічна правда