Запуск е-квитків у громадському транспорті підтримали за основу в Раді
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, що прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового.
Про це відомо з засідання ВР 26 січня, законопроєкт №5705 підтримали 270 народних депутатів.
Як розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, законопроєкт має "допомогти відійти від тієї форми квитків і електронних квитків, яка зараз є застаріла, і переходити до належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і в міському, і в пасажирському транспорті".
Найєм додав, що документ фактично вводить у дію і дозволяє вже впровадити електронний квиток.
Згідно законопроєкту, затвердження форми, обов’язкових реквізитів та відомостей, які має містити проїзний та електронний проїзний документ є відповідальністю Міністерства інфраструктури.
Законопроєкт розроблявся урядом і був підтриманий Кабінетом міністрів ще у червні 2021 року.
Зазначається, що до законопроєкту були зауваження у частині пільгових перевезень та компенсацій. Проте, як пояснив заступник міністра інфраструктури, ці функції будуть віднесені до повноважень місцевих адміністрацій.
Також було зареєстровано альтернативний документ №5705-1, основна відмінність якого полягала у передачі частини повноважень з Мінінфраструктури до місцевої влади. Проте цей документ відхилили.
Нагадуємо:
Кабмін пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті - члени уряду схвалили відповідний законопроєкт.
Прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що цей законопроєкт дозволить використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua