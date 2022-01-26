ФОПи уже зареєстрували більше 300 тисяч касових апаратів

Із початку цього року фізособи-підприємці зареєстрували понад 300 000 реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Більшість фізичних осіб-підприємців на єдиному податку вже встановили РРО/ПРРО. Ми маємо більше 300 000 касових апаратів, встановлених ФОП на ЄП.

Ми маємо більш ніж 5-тиразове підвищення рік до року кількості фіскальних чеків, що видаються нашим громадянам щоденно. 40 мільйонів українців, нарешті, отримали право на фіскальний чек", - написав він.

Читайте більше у статті ЕП: Частину ФОПів зобов'язують з 1 січня користуватись касовими апаратами: як їх вибрати. Інструкція

Нагадуємо:

У Раді зареєструють законопроєкт, яким хочуть звільнити ФОПів від штрафів щодо використання касових апаратів до кінця 2022 року.

Народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції.

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції має використовувати касові апарати.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

В Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками ДПС, касовий апарат знадобиться 10% або 150 тис підприємців, з яких понад 50 тис уже використовують РРО.

Економічна правда